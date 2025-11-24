ПЦБК запустила пункт приема вторсырья в Екатеринбурге

«ЭКОПРИЕМ» направлен на выстраивание современной системы сбора сырья в России. Фото: пресс-служба ПЦБК

В Екатеринбурге начал работать пункт приема вторсырья от группы предприятий ПЦБК. Компания расширила проект «ЭКОПРИЕМ», в рамках которого организован сбор и переработка бумаги и картона. Теперь жители столицы Урала могут сдавать макулатуру в удобном формате и получать оплату за вторсырье.

«Для нас „ЭКОПРИЕМ“ — это не просто сбор макулатуры, а создание новой культуры обращения с ресурсами. Расширение проекта в Екатеринбурге — шаг к тому, чтобы переработка стала привычным и удобным делом для каждого жителя крупных городов», — отметил директор департамента маркетинга ПЦБК Владимир Павлов.

До сих пор площадки проекта действовали только в Перми, где ежедневно перерабатывается более 40 фур вторсырья. Макулатуру сдают на улицах Ижевской, 29 в Перми и Бумажников, 15 в Голованово. Теперь аналогичная система доступна и в Екатеринбурге по адресу Сибирский тракт, 83.

На предприятии уточнили, что «ЭКОПРИЕМ» принимает вторсырье в любых объемах — от одного килограмма до крупных партий. Расчет с клиентом проводится сразу после взвешивания, а при сдаче свыше 100 килограммов могут организовать вывоз. Узнать об актуальных ценах на различные виды вторсырья и оформить заявку на вывоз можно на сайте «ЭКОПРИЕМ»: www.ekopriem.ru.

В ПЦБК подчеркивают, что расширение сети пунктов позволит сформировать устойчивую систему по сбору и переработке отходов в крупных городах.