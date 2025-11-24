Пермячка избила своего знакомого битой за отказ извиниться

В центре Перми женщина напала на знакомого и избила его битой. Причиной тому стало оскорбление мужчины, за которое он отказался извиняться, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В Перми мужчина оскорбил сожительницу своего друга. Женщина потребовала извинений, но пермяк ей отказал. Тогда она затаила обиду и решила отомстить. Обманом пермячка выманила обидчика на встречу в центре Перми и напала на него с бейсбольной битой. Мужчину с тяжелыми травмами отправили в больницу, а женщина спустя какое-то время пермячка пришла в правоохранительные органы и написала явку с повинной», — рассказали в краевом управлении следкома.