Пермячка избила своего знакомого битой за отказ извиниться

24 ноября 2025 в 12:44
Женщина призналась в совершении преступления

Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В центре Перми женщина напала на знакомого и избила его битой. Причиной тому стало оскорбление мужчины, за которое он отказался извиняться, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В Перми мужчина оскорбил сожительницу своего друга. Женщина потребовала извинений, но пермяк ей отказал. Тогда она затаила обиду и решила отомстить. Обманом пермячка выманила обидчика на встречу в центре Перми и напала на него с бейсбольной битой. Мужчину с тяжелыми травмами отправили в больницу, а женщина спустя какое-то время пермячка пришла в правоохранительные органы и написала явку с повинной», — рассказали в краевом управлении следкома.

Женщине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Биту у нее изъяли. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

