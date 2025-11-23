В Перми на ремонт центра досуга «Родина» потратят 31,4 млн рублей
Подрядчик обязан будет выполнить ремонт фасада
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Перми «Центр досуга „Родина“» ищет подрядчика для ремонта здания. Начальная сумма контракта составил 31,4 млн рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать фасад, а также реконструировать освещение. Аукцион объявлен на портале госзакупок.
«Подрядчик обязан будет выполнить ремонт фасада, центрального крыльца, внутренней площадки и организовать реконструкцию освящения. Исполнитель должен использовать новые сертифицированные материалы, соответствующие техническим требованиям и нормам безопасности. Работы необходимо выполнить по адресу улице Репина, 20. Цена — 31,4 млн рублей», — сообщается в техзадании.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 8 декабря. Начать работы нужно 3 июня 2026 года, а закончить — 23 августа 2026 года.
