В Перми на ремонт центра досуга «Родина» потратят 31,4 млн рублей

24 ноября 2025 в 04:20
Подрядчик обязан будет выполнить ремонт фасада

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Перми «Центр досуга „Родина“» ищет подрядчика для ремонта здания. Начальная сумма контракта составил 31,4 млн рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать фасад, а также реконструировать освещение. Аукцион объявлен на портале госзакупок.

«Подрядчик обязан будет выполнить ремонт фасада, центрального крыльца, внутренней площадки и организовать реконструкцию освящения. Исполнитель должен использовать новые сертифицированные материалы, соответствующие техническим требованиям и нормам безопасности. Работы необходимо выполнить по адресу улице Репина, 20. Цена — 31,4 млн рублей», — сообщается в техзадании.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 8 декабря. Начать работы нужно 3 июня 2026 года, а закончить — 23 августа 2026 года.

