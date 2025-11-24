Логотип РИА URA.RU
На территории Белогорского монастыря в Пермском крае произошел крупный пожар

На территории Белогорского монастыря в Пермском крае сгорело кафе с пристроем
24 ноября 2025 в 12:39
На момент возникновения пожара кафе было закрыто

На момент возникновения пожара кафе было закрыто

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крупный пожар произошел на территории Белогорского монастыря. Сообщение о возгорании в деревне Белая гора Кунгурского муниципального округа (Пермский край) поступило дежурному в 04:27 утра 22 ноября. 

«Для ликвидации возгорания были направлены 15 пожарных и 5 единиц техники. В результате проведенной проверки выяснилось, что пожар произошел в здании кафе с пристроем», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Открытое горение было ликвидировано в 04:51. Площадь, затронутая огнем, составила 72 квадратных метра. На момент возникновения пожара кафе было закрыто, внутри никого не было, поэтому пострадавших нет. В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

При этом очевидцы пожара сообщают о том, что пламя затронуло и купель на территории святого места. В региональном МЧС пообещали уточнить и дополнить информацию. 

Обновлено: 

В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили возгорание купели. Однако пояснили, что оно возникло куда раньше — 16 ноября. И в тот день пожарную охрану не вызывали. 

