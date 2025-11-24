Погибшего школьника в Прикамье можно было спасти

Подростка нашли мертвым под водонапорной башней Фото: Илья Московец © URA.RU

Подростка, тело которого обнаружили под водонапорной башней в поселке Комарихинский 19 ноября, можно было спасти. Об этом заявила местная жительница в беседе с URA.RU.

«У нас огромная проблема с освещением в поселке. В районе железнодорожной станции не горят фонари. То, что дети не отвечали на звонки — неправда. Как раз подростки и искали. И если бы было освещение, то Диму бы нашли скорее всего. А так они ходили искали, но какой толк от фонариков на телефоне», — рассказала жительница поселка на условиях анонимности.

По ее словам, дети, которые искали Дмитрия, могли сами упасть в ямы и колодцы. «Нет освещения, и они сами могли получить травмы во время поисков. Вечером его искали только местные жители. Поисковые отряды и полиция подключились только утром, но уже было поздно, к сожалению», — поделилась пермячка.

