Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань

Из Перми запускают программу прямых перелетов в Камрань
24 ноября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Время в пути составит около девяти часов

Время в пути составит около девяти часов

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В конце ноября из Международного аэропорта «Пермь» начнутся прямые авиаперелеты в Камрань — курортный город во Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Продолжительность полета составит около девяти часов.

«Изначально, вылет рейса ZF 2563 по маршруту „Пермь — Камрань“ запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Общее время в пути — 9 часов 15 минут. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра в Камрань перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино». 

Осуществлять чартерные рейсы будет авиакомпания Azur Air на самолете «Боинг-767». Помимо первого рейса, до конца 2025 года запланированы еще три вылета — 6, 18 и 30 декабря. Полетная программа продлится до 16 февраля 2026 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал