Из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань
Время в пути составит около девяти часов
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В конце ноября из Международного аэропорта «Пермь» начнутся прямые авиаперелеты в Камрань — курортный город во Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Продолжительность полета составит около девяти часов.
«Изначально, вылет рейса ZF 2563 по маршруту „Пермь — Камрань“ запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Общее время в пути — 9 часов 15 минут. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра в Камрань перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Осуществлять чартерные рейсы будет авиакомпания Azur Air на самолете «Боинг-767». Помимо первого рейса, до конца 2025 года запланированы еще три вылета — 6, 18 и 30 декабря. Полетная программа продлится до 16 февраля 2026 года.
