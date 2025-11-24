Из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань

Время в пути составит около девяти часов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В конце ноября из Международного аэропорта «Пермь» начнутся прямые авиаперелеты в Камрань — курортный город во Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Продолжительность полета составит около девяти часов.

«Изначально, вылет рейса ZF 2563 по маршруту „Пермь — Камрань“ запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Общее время в пути — 9 часов 15 минут. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра в Камрань перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».