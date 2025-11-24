Пермские синоптики рассказали, как закончится аномально теплая неделя
В выходные дни на северных и восточных территориях Прикамья ожидается значительное увеличение высоты снежного покрова
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На предстоящей неделе в Пермском крае температура будет на 8 °С выше климатической нормы. В выходные дни на северных и восточных территориях Прикамья ожидается значительное увеличение высоты снежного покрова.
«В понедельник, 24 ноября, температура воздуха в течение дня составит от -6 °С до -1 °С, в Перми — от -3 °С до -1 °С. Ожидается облачная погода с небольшим ветром. Во вторник, 25 ноября, на севере региона ночью и утром пройдет ледяной дождь. Днем температура по краю повысится до +3…+6 °С, на севере и востоке — до 0…+2 °С. Гололедица, образовавшаяся в воскресенье, исчезнет», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ в telegram-канале.
В среду, 26 ноября, среднесуточная температура по краю составит от -4 °С до 0 °С, в Перми — от -2 °С до 0 °С. Снег будет идти только на востоке края, в остальных районах осадков не предвидится.
В четверг, 27 ноября, в ночное время на большей части края температура опустится до -7…-2 °С, в Перми — до -5…-3 °С. Днем осадков почти не будет, на юге возможен мокрый снег. Температура воздуха составит от -5 °С до 0 °С по краю, в Перми — от -3 °С до -1 °С.
В пятницу, 28 ноября, в Прикамье прогнозируются значительные осадки и повышение температуры. Ожидается интенсивный мокрый снег, на юге края — с дождем. Температура будет варьироваться от -2 °С на севере до +2 °С на юге, в Перми — около 0 °С. В выходные, 29 и 30 ноября, температура воздуха ожидается в диапазоне от -3 °С до 0 °С.
