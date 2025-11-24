Пермские синоптики рассказали, как закончится аномально теплая неделя

В выходные дни на северных и восточных территориях Прикамья ожидается значительное увеличение высоты снежного покрова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На предстоящей неделе в Пермском крае температура будет на 8 °С выше климатической нормы. В выходные дни на северных и восточных территориях Прикамья ожидается значительное увеличение высоты снежного покрова.

«В понедельник, 24 ноября, температура воздуха в течение дня составит от -6 °С до -1 °С, в Перми — от -3 °С до -1 °С. Ожидается облачная погода с небольшим ветром. Во вторник, 25 ноября, на севере региона ночью и утром пройдет ледяной дождь. Днем температура по краю повысится до +3…+6 °С, на севере и востоке — до 0…+2 °С. Гололедица, образовавшаяся в воскресенье, исчезнет», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ в telegram-канале.

В среду, 26 ноября, среднесуточная температура по краю составит от -4 °С до 0 °С, в Перми — от -2 °С до 0 °С. Снег будет идти только на востоке края, в остальных районах осадков не предвидится.

В четверг, 27 ноября, в ночное время на большей части края температура опустится до -7…-2 °С, в Перми — до -5…-3 °С. Днем осадков почти не будет, на юге возможен мокрый снег. Температура воздуха составит от -5 °С до 0 °С по краю, в Перми — от -3 °С до -1 °С.