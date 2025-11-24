Госэкспертиза в третьего раза одобрила проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре

Гостиный двор в центре Кунгура приходит в упадок с каждым днем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Этот объект культурного наследия власти планируют восстановить с 2019 года. Но проект несколько раз получал отрицательный вердикт. Теперь документы одобрены.

«Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор». Результат экспертизы — положительное заключение», — сообщается на сайте Единый государственный реестр заключений.

Ранее отрицательные заключения госэкспертиза выдавала в июле и марте. Несмотря на это, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в августе заявлял, что не собирается отказываться от реконструкции Гостиного двора. «Необходимые средства на проведение реконструкции уже предусмотрены в бюджете. Как только проект будет одобрен экспертной комиссией, стартуют основные работы по его реализации», — говорил он.

