Назван первый зам главного судебного пристава Пермского края
Пост в качестве и.о. займет капитан внутренней службы Сергей Попов
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Капитан внутренней службы Сергей Попов назначен исполняющим обязанности первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю. Ранее он был заместителем руководителя данного ведомства без приставки «первый».
«Сергей Попов получил образование в Балтийском институте экологии, политики и права. Прежде чем поступить на службу в ФССП, он работал в ООО „Кольская горно-металлургическая компания“. С 2013 года нес службу в Управлении ФССП по Мурманской области. Там последней его должностью стала позиция старшего судебного пристава Печенгского района», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю ранее занимал Умар Саидов. В начале 2025 года он перешел на аналогичный пост в Управление ФССП по Ставропольскому краю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с июня 2024 года руководителем ГУФССП по Пермскому краю является Александр Малюшкин. До этого он возглавлял УФССП по Мурманской области.
