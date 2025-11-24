Назван первый зам главного судебного пристава Пермского края

Пост в качестве и.о. займет капитан внутренней службы Сергей Попов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Капитан внутренней службы Сергей Попов назначен исполняющим обязанности первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю. Ранее он был заместителем руководителя данного ведомства без приставки «первый».

«Сергей Попов получил образование в Балтийском институте экологии, политики и права. Прежде чем поступить на службу в ФССП, он работал в ООО „Кольская горно-металлургическая компания“. С 2013 года нес службу в Управлении ФССП по Мурманской области. Там последней его должностью стала позиция старшего судебного пристава Печенгского района», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю ранее занимал Умар Саидов. В начале 2025 года он перешел на аналогичный пост в Управление ФССП по Ставропольскому краю.

