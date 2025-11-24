Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Назван первый зам главного судебного пристава Пермского края

Сергей Попов назначен первым замглавы судебных приставов Пермского края
24 ноября 2025 в 12:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пост в качестве и.о. займет капитан внутренней службы Сергей Попов

Пост в качестве и.о. займет капитан внутренней службы Сергей Попов

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Капитан внутренней службы Сергей Попов назначен исполняющим обязанности первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю. Ранее он был заместителем руководителя данного ведомства без приставки «первый».

«Сергей Попов получил образование в Балтийском институте экологии, политики и права. Прежде чем поступить на службу в ФССП, он работал в ООО „Кольская горно-металлургическая компания“. С 2013 года нес службу в Управлении ФССП по Мурманской области. Там последней его должностью стала позиция старшего судебного пристава Печенгского района», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». 

Должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю ранее занимал Умар Саидов. В начале 2025 года он перешел на аналогичный пост в Управление ФССП по Ставропольскому краю.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что с июня 2024 года руководителем ГУФССП по Пермскому краю является Александр Малюшкин. До этого он возглавлял УФССП по Мурманской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал