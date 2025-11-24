Логотип РИА URA.RU
Четыре пермячки отправятся на конкурс красоты в Петербург за короной и 1,5 млн рублей. Фото

Четыре пермячки прошли отбор на всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная»
24 ноября 2025 в 12:09
Конкурс красоты в Петербурге пройдет в апреле 2026 года

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Санкт-Петербурге состоится всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная». Право представлять Пермь получили четыре победительницы регионального этапа. Они сразятся за главную корону и приз — 1,5 млн рублей. Об этом сообщила одна из организаторов пермского конкурса Елена Щекалева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Победительницы четвертого сезона проекта „Ты уникальная“ в Перми поедут покорять Санкт-Петербург на всероссийских финал „Ты уникальная“ и бороться за главный приз — 1,5 млн рублей или кольцо с бриллиантом в один карат. Главные короны в Перми получили Ирина Зебзеева, Наталия Томилина, Наталья Нечаева и Татьяна Дружкова», — сообщила организатор проекта.

Ирина Зебзеева работает косметологом и увлекается восточными танцами. Она забрала главную корону в номинации «Мисс младшая». Наталия Томилина является инспектором ГИБДД. Наталья Нечаева работает адвокатом. В 2024 году она одержала победу в конкурсе «Мисс Прикамье». В этот раз ей достался титул «Миссис ты уникальная». Татьяна Дружкова завоевала главную корону в номинации «Гранд».

Ранее URA.RU рассказало, что адвокат из Перми Мария Алиева попала в топ-3 самых красивых женщин всероссийского конкурса «Ты уникальная 2025», который прошел в апреле в Санкт-Петербурге. Финал шоу состоялся при участии Сосо Павлиашвили, Игоря Корнелюка и Антона Токарева.

Ирина Зебзеева победила в категории «Миссис младшая»

Фото: страница в соцсети ВКонтакте Ирины Зебзеевой

