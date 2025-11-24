В Прикамье прогнозируются гололедные явления Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Пермских водителей и пешеходов предупредили о гололедице 24 ноября. В связи с этим возможны заторы и рост числа ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

«По данным пермского филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 24 ноября в отдельных районах прогнозируется на дорогах гололедица. В связи с прохождением, прогнозируемого неблагоприятного погодного явления возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость. Пешеходам советуют быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.

