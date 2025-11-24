Пермская оборонная «Мотовилиха» готовит сюрприз для рабочих-геймеров

В Dota 2 играют по всему миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» проведет киберспортивный турнир по игре в Dota 2 среди своих сотрудников. Сейчас идет прием заявок на участие от команд заводчан-геймеров.

«Киберспортивный турнир по Dota 2 стартует 6 декабря. Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00 в клубе на улице Лебедева. Собирайте команду и принимайте участие! Заявки принимаются до 03.12.2025», — сообщается в официальной группе «Мотовилихинских заводов» в соцсети «ВКонтакте».

Dota2 является многопользовательской командной компьютерной игрой и киберспортивной дисциплиной. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, который принадлежит вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость».

