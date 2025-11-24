«Трезвые» села, бешеные собаки и полыхающие вагоны на границе: топ-8 новостей Перми и края

Инициатива получила поддержку местных властей и Пермской епархии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На минувшей неделе был утвержден новый состав Общественной палаты Пермского края. Бизнес предупредили о реформе налогообложения. На границе произошло ЧП — загорелись железнодорожные вагоны. Из-за этого график движения поездов на участке изменили. Общественность вовсю обсуждает стаю бездомных собак, которая терроризирует пермяков в центре города. Также на слуху еще одна необычная инициатива — в регионе формируют территории свободные от алкоголя. Подробнее об этих и других новостях прошедших семи дней — в обзоре URA.RU.

Обновление Общественной палаты

В обновленный состав Общественной палаты Пермского края вошли 12 человек — их утвердил губернатор региона Дмитрий Махонин. Проект указа предусматривает сохранение мест в организации для пяти представителей из прежнего состава.

В основе остались — Алексей Блюмин, который возглавляет региональное отделение «Российских студенческих отрядов», Михаил Иванов — председатель союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф», Анатолий Касатов — главный врач Пермской краевой больницы, Михаил Майоров — главный редактор по спецпроектам ООО «Медиагруппа „Магма“». А также Юрий Хохлов — председатель совета Пермского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы».

В состав палаты входит 36 человек. Одна треть от общего числа участников назначается губернатором, другая треть — законодательным собранием, а оставшаяся треть определяется путем отбора из числа кандидатов, выдвинутых общественными объединениями.

Упрощенный налоговый режим для бизнеса

В Прикамье предложили внедрить специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса. Проект получил название «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).

В краевом правительстве отметили, что новая инициатива позволит уменьшить налоговую и административную нагрузку на микропредприятия, а также облегчить их взаимодействие с Федеральной налоговой службой. АУСН собираются запустить с 1 января 2026 года.

В рамках применения нового режима налоги будет начисляться автоматически по завершении отчетного периода. ФНС для осуществления расчетов будет использовать информацию, полученную из различных источников: данных онлайн-касс, сведений от уполномоченных финансовых организаций и операторов электронных площадок, а также отчестность, которую предприниматели разместят в своем личном кабинете налогоплательщика.

Возгорание цистерн на железнодорожных путях

Вечером 19 ноября на границе Пермского края и Свердлвской области вспыхнули вагоны грузового поезда. По данным транспортной прокуратуры, в цистернах перевозили газовый конденсат (белая нефть). Состав следовал по маршруту Лембей — Лужская.

Инцидент произошел на перегоне Шамары — Кордон. На место ЧП оперативно прибыл заместитель Пермского транспортного прокурора Кирилл Шатохин. Для тушения были вызваны пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино. Движение поездов на участке приостановили.

В результате происшествия никто не пострадал. Надзорные органы занимаются проверкой случившегося и устанавливают виновных. Железная дорога вернулась к прежнему графику работы только вечером следующего дня.

Виновные в гибели пермячки на заборе еще не установлены

Оперативники все никак не могут устновить виновных в гибели 18-летней жительницы деревни Мокино. Тело девушки обнаружили в Перми в ночь на 11 мая, насаженным на металиический прут забора возле одного из баров в Закамске. При этом горожане продолжают видвигать свои версии причин трагедии — вплоть до возможной причастности мигрантов и подруги погибшей к пресутплению.

Все это не устроило председателя СКР Александра Бастрыкина. В приемную главка ранее была направлена жалоба на ход расследования. Бастрыкин поручил пермским следователям повторно доложить о результатах проверки и промежуточных итогах.

По предварительной версии, смерть наступила в результате несчастного случая. А уголовное дело заведено по статье «Убийство».

Собаки нападают на людей в центре Перми

Собаки сбились в стаю и облюбовали центр Перми. На прошедшей неделе они атаковали корреспондента URA.RU. Все произошло на улице Екатерининской возле Музыкального колледжа.

«Из-за здания колледжа собаки с лаем и выбежали, пытаясь нас (журналиста и его спутницу — прим. ред.) укусить. Громкими криками удалось их приостановить, а самим спешно перейти на другую сторону дороги — хорошо машин в тот момент было немного. Укрылись в итоге в кафе. Это, замечу, произошло менее чем в километре от мэрии и администрации губернатора» — пояснил корреспондент.

Стая насчитывает примерно 10 особей. Позже собаки убежала в сторону Компроса. В МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» на запрос URA.RU не ответили. От краевого правительства на просьбу прокомментировать — как ведется в городе работа с регулированием безнадзорных животных — также не удалось получить ответ.

Реабелитация пострадавших в ДТП под Кунгуром

По данным минздрава Пермского края, трое пострадавших в результате жуткого ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург выписаны из медицинских учреждений. В настоящее время они проходят реабилитацию и лечение в амбулаторных условиях. Остальные — продолжают получать медицинскую помощь в пермских больницах.

Авария произошла вечером 14 ноября возле деревни Черепахи Кунгурского округа. Установлено, что микроавтобус «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП семь человек погибли, 12 были травмированы. Проверка еще не завершена.

Регион борется за абсолютную трезвость

Бывший глава Ашапа и депутат думы Ординского округа Иван Лиханов планирует запустить на родной земле проект «Трезвое село». Эту инициативу обсудили в рамках круглого стола, который был организован Пермской епархией и посвящен вопросам продвижения трезвости в Прикамье.

В беседе с URA.RU чиновник рассказал, что к проекту собраются присоедениться сельские территории Бардымского, Красновишерского, Кунгурского, Ординского, Чердынского и Соликамского округов. Представители духовенства объяснили, что в основу региональной инициативы лег опыт Республики Саха (Якутия), где с 2013 года успешно реализуется аналогичная программа.

От краевых властей одобрение уже получено. Лихачев подчеркнул, что куратором проекта станет региональный минздрав. В настоящий момент обсуждается вопрос создания рабочей группы.

