Смотритель аквариумных рыбок и эксперт по прогулкам: в ХМАО назвали самые редкие профессии

Одними из самых редкий вакансий в Югре стали смотритель аквариумных рыбок и специалист по прогулкам. Также среди необычных профессий оказались инструктор тренажера «Боинг» и тренер по киберспорту, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Питомник аквариумных рыб и растений ждет в команду активного и пунктуального человека, которого на месте обучат всему необходимому. В обязанности входят содержание и кормление рыбок, пересадка растений, разведение живых кормов, уборка аквариумов и другие задачи», — говорится в исследовании. За шесть часов работы в день с одним выходным в неделю работодатель готов платить от 30 тысяч.

Специалисту по прогулкам в Сургуте тем временем надо фотографировать объекты и проверять информацию для картографического сервиса. За каждое задание платят по разному. А вот инструктор тренажера «Боинг» может получать от 80 тысяч рублей. Сотрудник должен обучать людей управлению самолетом.

На меньшую зарплату может рассчитывать киберспортивный тренер — от 40 тысяч рублей. Ему придется учить школьников играть в Counter-Strike 2 и Dota 2. Также среди редких вакансий гончар керамист. В Нижневартовске такому специалисту могут платить около 30 тысяч рублей.