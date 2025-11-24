ВСУ находятся в тяжелом положении под Волчанском и Андреевкой: карта СВО на 24 ноября

ВС РФ продолжают зачистку Покровска, уничтожая силы ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ продолжают зачистку Красноармейска (украинское название Покровск). Городские сражения идут вплоть до штыковых. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Также сообщается, что в районе Андреевки (Сумская область) ВСУ остались без средств связи в результате ударов российской армии. На этом фоне украинское командование срочно перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске (Харьковская область). Ход боевых действий и карта спецоперации на 24 ноября — в материале URA.RU.

ВС РФ продолжают зачистку Покровска

Российские войска продолжают зачистку Красноармейска. По словам Пушилина, в городе идут ожесточенные бои, в том числе доходящие до штыковых.

«Сам Красноармейск продолжает зачищаться, идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», — написал глава ДНР в своем telegram-канале.

Кроме того, экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт и живую силу формирований ВСУ под Покровском, что позволило обеспечить дальнейшее продвижение ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. «Экипажи танков Т-80БВМ 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск „Центр“ успешно уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, значительно ослабив их позиции на красноармейском направлении специальной военной операции», — подчеркнули в военном ведомстве.

Тяжелая ситуация для ВСУ в Волчанске

Украинское командование экстренно перебрасывают подкрепление в Волчанск для удержания позиций. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Отмечена переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча», — сказал источник в интервью ТАСС.

ВСУ остаются без связи под Андреевкой

В районе Андреевки бригада ВСУ осталась на своих позициях без средств связи и лекарственных препаратов. Это произошло в результате ударов ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Андреевки Сумской области от ударов российской авиации, „Солнцепеков“ и артиллерии несет огромные потери 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На позициях уничтожены средства связи и отсутствуют медицинские препараты», — рассказал источник агентству ТАСС.

Положение дел на фронте

Запорожское направление

В настоящее время российская армия давит на ВСУ в районе населенных пунктов Приморский и Степногорск. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. На Ореховском направлении российские войска участвуют в боевых действиях вблизи Новоданиловки, а также к югу от Новоандреевки.

Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские ВС продвигаются в районе Затишья. По поступающим сведениям, в Гуляйполе начались штурмовые действия. Войска РФ там наступают с двух направлений: северо-восточного и юго-восточного. Накануне Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное. В районе Тихого войска РФ заставили украинские силы отступить за реку Волчья. Освобождение Отрадного имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь к Покровскому — ключевому логистическому и оборонительному узлу ВСУ.

Покровское направление

На Покровском направлении российские военные продвигаются в южной части Мирнограда. По данным источников, в Родинском ВС РФ контролируют центральную часть города и развивают наступление в его северной части. На Добропольском выступе российская армия ведет наступление на Софиевку широким фронтом, отмечаются успехи в Шахово.

Константиновское направление

Фиксируются продолжающиеся бои в районе Иванполья. Также сражения идут в восточной части Константиновки.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в лесных массивах к югу от ранее освобожденного Ямполя. В настоящее время ведутся боевые действия в Красном Лимане. В Северске продолжаются боевые столкновения.

Сумское направление