В мире

США

ABC: США планируют обсудить с Россией мир на Украине

24 ноября 2025 в 11:11
США намерены обсудить с Россией мир на Украине, передает ABC

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Американская делегация планирует провести отдельную встречу с представителями России для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Делегация США планирует провести отдельную встречу с российскими коллегами», — говорится в сообщении телеканала. Журналисты ссылаются на заявление американского чиновника.

Ранее американский президент Дональд Трамп представил мирный план по Украине из 28 пунктов. При этом отмечалось, что это пока что предварительный документ, который может еще измениться. Прошедшей ночью, 24 ноября, в Женеве завершились переговоры, посвященные обсуждению мирного плана для Украины.

Среди американских участников были госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Reuters также сообщал, что проект мирного плана США по Украине вновь обеспечивает России дипломатическое преимущество. В Кремле до этого давали понять, что успехи ВС РФ на фронте должны стать очередным поводом для Киева соглашаться на мир.

