ABC: США планируют обсудить с Россией мир на Украине

США намерены обсудить с Россией мир на Украине, передает ABC

Американская делегация планирует провести отдельную встречу с представителями России для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Делегация США планирует провести отдельную встречу с российскими коллегами», — говорится в сообщении телеканала. Журналисты ссылаются на заявление американского чиновника.

Ранее американский президент Дональд Трамп представил мирный план по Украине из 28 пунктов. При этом отмечалось, что это пока что предварительный документ, который может еще измениться. Прошедшей ночью, 24 ноября, в Женеве завершились переговоры, посвященные обсуждению мирного плана для Украины.

