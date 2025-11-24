Командиры ВСУ экстренно направили подкрепление в Волчанск

ВСУ пытаются всеми силами удержать позиции в городе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинское командование экстренно отправляет подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон будут передислоцированы в район населенного пункта Вильча.

Волчанск представляет собой ключевой оборонительный узел украинской армии в восточной части Харьковской области. Потеря города существенно осложнит логистические возможности ВСУ на данном участке линии фронта.

