Путин обсудит с Эрдоганом детали встречи по Украине

Эрдоган собирается провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 24 ноября Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые планируются в понедельник, 24 ноября, намерен подтвердить готовность турецкой стороны вновь принять переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости (РИАН) со ссылкой на турецкого источника.

«Безусловно, будет заявлена готовность турецкой стороны оказать любое содействие продвижению переговорного процесса, в том числе возобновлению переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле», — рассказал собеседник. Его слова приводит РИАН.

Также отмечается, что турецкий лидер планирует обсудить с главой российского государства двустороннее сотрудничество. В том числе в энергетической отрасли.

Продолжение после рекламы

«Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая», — добавил источник агентства.