Путин обсудит с Эрдоганом детали встречи по Украине
Эрдоган собирается провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 24 ноября
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые планируются в понедельник, 24 ноября, намерен подтвердить готовность турецкой стороны вновь принять переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости (РИАН) со ссылкой на турецкого источника.
«Безусловно, будет заявлена готовность турецкой стороны оказать любое содействие продвижению переговорного процесса, в том числе возобновлению переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле», — рассказал собеседник. Его слова приводит РИАН.
Также отмечается, что турецкий лидер планирует обсудить с главой российского государства двустороннее сотрудничество. В том числе в энергетической отрасли.
«Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая», — добавил источник агентства.
Ранее на пресс-конференции, посвященной итогам саммита G20 в ЮАР, Эрдоган заявил, что планирует обсудить с коллегами результаты предстоящего телефонного разговора с Путиным. В частности, возможно, президент Турции побеседует с главой Белого дома Дональдом Трампом. Кроме того, стало известно, что Эрдоган обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом задействовать все доступные дипломатические инструменты в контексте ситуации на Украине, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.