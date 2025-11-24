Вэнс и Рубио повздорили из-за мирного плана по Украине

В правительстве США возникли разногласия из-за плана по Украине, Рубио не согласен с Вэнсем, пишет Economist Фото: Official State Department / Freddie Everett

В США возникли разногласия относительно мирного плана по Украине. По информации британского журнала The Economist, конфликт возник между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

«Рубио изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами», — отмечает издание. При этом госсекретарь заявил, что был «совершенно не в курсе дела».

Как сообщает The Economist, Джей Ди Вэнс выступает за более жесткий план для Украины. Вице-президент даже связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изложить свои условия.

Ранее в США «тайно» разработали мирный план по Украине. Сообщалось, что его разработали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев. Однако позднее дипломат в соцсети Х подтвердил, что план был разработан Соединенными Штатами.