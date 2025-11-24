Яркая официантка Зося: какой след в истории оставила скончавшаяся звезда театра Валентина Шарыкина
Валентина Шашыкина скончалась в возрасте 85 лет
Фото: Эдуард Егоров / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
В возрасте 85 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Валентина Шарыкина. Ее имя неразрывно связано с Московским театром Сатиры и легендарной телепередачей «Кабачок „13 стульев“». Какой след она оставила в театральной жизни и сердцах зрителей — в материале URA.RU.
Сатира по наследству
Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. Согласно ряду источников, местом ее рождения является Киев, хотя сама актриса в интервью указывала, что появилась на свет в Свердловске (ныне Екатеринбург). Ее мать, Ирина Анатольевна Рогозинская, была артисткой оперетты (музыкальный жанр с легким налетом сатиры), и именно она оказала большое влияние на выбор дочери. Детство и юность Валентины прошли в Иркутске. В 1962 году она успешно окончила Театральное училище имени Б. Щукина и была принята в труппу Московского театра Сатиры.
Полвека яркого творчества
Всю свою профессиональную жизнь, начиная с 1962 года, Валентина Шарыкина посвятила Театру Сатиры. Ее творческая биография насчитывает десятки театральных ролей. Среди постановок, которые полюбились зрителям и вошли в «золотой фонд» театра, — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Тартюф», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги» и многие другие.
Валентина Шашыкина в фильме «»Муж счастливой женщины" (2013)
Фото: Кадр из фильма «Муж счастливой женщины», реж. Артём Марков, Владимир Кильбург, 2013, Киностудия
Широкая известность пришла к актрисе после роли пани Зоси, обаятельной официантки, в юмористической телепередаче «Кабачок „13 стульев“». Она участвовала в программе на протяжении всех 15 лет ее выхода в эфир — с 1966 по 1980 год. За эту работу в 1976 году Шарыкина была удостоена звания Заслуженного деятеля культуры Польши.
Параллельно с работой в театре и на телевидении она снималась в кино. Ее фильмография включает такие картины, как «Старшая сестра», «Июльский дождь», «Майор Вихрь», а также работы в сериалах уже в 2000-е годы, например, «Воронины». В 1981 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР.
Не сразу, но обрела свое личное счастье
Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Она несколько раз была замужем. Наиболее длительными стали отношения с режиссером Евгением Ташковым, в которых Шарыкина воспитывала его сына от предыдущего брака, будущего актера Андрея Ташкова. Своих детей у актрисы не было. Счастье в личной жизни она обрела в браке с инженером-нефтяником Юрием Извековым, их союз продлился долгие годы.
Не только Зося: яркое наследие артистки
Валентина Шарыкина оставила богатое творческое наследие — более семидесяти ролей в театре и кино. Для нескольких поколений зрителей она навсегда осталась не только пани Зосей, но и ярким примером преданности своему делу. Коллектив Театра Сатиры и многочисленные поклонники скорбят о ее уходе и сохранят светлую память о талантливой актрисе и прекрасном человеке.
