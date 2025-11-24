Логотип РИА URA.RU
Военные силы России отразили 30 беспилотников ВСУ

Над регионами России за три часа сбили 31 украинский дрон
25 ноября 2025 в 01:29
ВС РФ отражает беспилотники Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ сбили тридцать один украинский беспилотник над морскими акваториями и регионами юга России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20.00 мск до 23.00 по московскому времени уничтожен 31 украинский дрон: 17 над Черным морем, шесть над Азовским морем, три над Крымом, по два над Курской областью, по одному над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем», — уточнило военное ведомство в официальном telegram-канале.

