Белый дом: США прекратили финансирование Украины
25 ноября 2025 в 01:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В США прекратят финансирование боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналистам Fox News.
