В Одинцово мать уронила грудничка в кастрюлю с кипящим супом
Женщина во время готовки уронила малыша в кипящий суп
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Одинцово семимесячного младенца экстренно госпитализировали с серьезными ожогами после того, как его уронили в кастрюлю с кипящим супом. Об этом пишет «112».
«Ребенок получил 90% ожогов тела», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
В сообщении уточняется, что женщина готовила еду, держа ребенка на руках, и малыш упал в кастрюлю. Состояние малыша остается тяжелым. Сейчас врачи борются за жизнь младенца.
