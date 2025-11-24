Логотип РИА URA.RU
В Одинцово мать уронила грудничка в кастрюлю с кипящим супом

25 ноября 2025 в 01:32
Женщина во время готовки уронила малыша в кипящий суп

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Одинцово семимесячного младенца экстренно госпитализировали с серьезными ожогами после того, как его уронили в кастрюлю с кипящим супом. Об этом пишет «112».

«Ребенок получил 90% ожогов тела», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что женщина готовила еду, держа ребенка на руках, и малыш упал в кастрюлю. Состояние малыша остается тяжелым. Сейчас врачи борются за жизнь младенца.

