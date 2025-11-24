Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине

Захарова отреагировала на условия ЕС по урегулированию кризиса на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Условия Евросоюза, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по достижению мира на Украине, нелепы и противоречивы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября в своем telegram-канале.

«„Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу“ (одно из условий мира от ЕС, — прим. URA.RU). Вот это самое нелепое. Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку „украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом“», — написала Захарова в своем telegram-канале.

В частности, Захарова отметила, что заявление Урсулы фон дер Ляйен о невозможности изменения границ силой противоречит действиям Запада в отношении Сербии. Также представитель МИД РФ подвергла сомнению заявления европейцев о том, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, и напомнила, что ФРГ принимала подобные ограничения для себя. Кроме того, Захарова задалась вопросом о том, с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины, добавив: «Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя».

