Мерц: мир на Украине не наступит в одночасье
Фридрих Мерц высказался по поводу украинского конфликта
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Урегулирование украинского кризиса не произойдет в одно мгновение. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, мир «не может быть реализован без европейского участия».
«Мир на Украине не наступит в одночасье», — отметил Мерц в рамках неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Заявление немецкого канцлера контрастирует с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он называет подход Запада к вопросу перемирия бесперспективным и подчеркивает, что требование немедленного прекращения боевых действий, сопровождаемое поставками оружия, не способствует миру.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.