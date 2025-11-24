Логотип РИА URA.RU
Мерц: мир на Украине не наступит в одночасье

25 ноября 2025 в 01:33
Фридрих Мерц высказался по поводу украинского конфликта

Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Урегулирование украинского кризиса не произойдет в одно мгновение. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, мир «не может быть реализован без европейского участия».

«Мир на Украине не наступит в одночасье», — отметил Мерц в рамках неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Заявление немецкого канцлера контрастирует с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он называет подход Запада к вопросу перемирия бесперспективным и подчеркивает, что требование немедленного прекращения боевых действий, сопровождаемое поставками оружия, не способствует миру.

