В Новороссийске произошел сбой в системе оповещения
В Новороссийске работают сирены
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Новороссийске произошел сбой в системе оповещения, в ходе которого жители услышали ложные сообщения о различных чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава МО Новороссийск Андрей Кравченко.
«Поступили сообщения из разных районов о работе голосового оповещения с ложной информацией о ЧС. Это результат несанкционированного доступа в систему городского оповещения. Специалисты устраняют проблему. Реальна только угроза БПЛА, остальные сообщения недостоверны», — пояснил мэр Андрей Кравченко.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.