Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Журналистку Лученко* заочно арестовали за фейки про армию РФ

25 ноября 2025 в 01:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Ксению Лученко*

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Ксению Лученко*

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко (признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) по обвинению в распространении фейков об армии. Срок ареста установлен на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Заочно избрать в отношении Лученко* меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует пресс-службу суда агентство РИА Новости. 

Как уточнили в инстанции, журналистке вменяется часть 2 статьи 207.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за распространение заведомо ложных сведений про армию. По информации следствия, Лученко* разместила в мессенджере и на сайте нежелательной организации публикации, содержащие ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства. В мае 2025 года Минюст России внес ее в реестр иноагентов, а в октябре того же года Росфинмониторинг включил журналистку в перечень террористов и экстремистов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что с 26 октября 2025 года в России начнут действовать ужесточенные поправки к закону об иноагентах. Они расширяют перечень ограничений и вводят более строгие штрафы, административную и даже уголовную ответственность за нарушения, включая новые требования к отчетности.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в список террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал