Журналистку Лученко* заочно арестовали за фейки про армию РФ

Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко (признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) по обвинению в распространении фейков об армии. Срок ареста установлен на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Заочно избрать в отношении Лученко* меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует пресс-службу суда агентство РИА Новости.

Как уточнили в инстанции, журналистке вменяется часть 2 статьи 207.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за распространение заведомо ложных сведений про армию. По информации следствия, Лученко* разместила в мессенджере и на сайте нежелательной организации публикации, содержащие ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства. В мае 2025 года Минюст России внес ее в реестр иноагентов, а в октябре того же года Росфинмониторинг включил журналистку в перечень террористов и экстремистов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 26 октября 2025 года в России начнут действовать ужесточенные поправки к закону об иноагентах. Они расширяют перечень ограничений и вводят более строгие штрафы, административную и даже уголовную ответственность за нарушения, включая новые требования к отчетности.