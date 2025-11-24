В Севастополе отражают воздушную атаку
ВСУ атакует Севастополь
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Севастопольском регионе ПВО отражает атаку Украины. Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Службы находятся в состоянии боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По предварительной информации, гражданские объекты в Севастополе не пострадали», — сообщил губернатор в официальном telegram-канале.
