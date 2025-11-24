Логотип РИА URA.RU
Общество

В Севастополе отражают воздушную атаку

Силы ПВО приведены в готовность для отражения атаки на Севастополь
25 ноября 2025 в 01:00
ВСУ атакует Севастополь

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Севастопольском регионе ПВО отражает атаку Украины. Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Службы находятся в состоянии боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По предварительной информации, гражданские объекты в Севастополе не пострадали», — сообщил губернатор в официальном telegram-канале.

