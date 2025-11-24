Многоэтажный дом Новороссийска поврежден беспилотником ВСУ
Многоквартирный дом поврежден в Новороссийске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Новороссийске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате происхождения повреждена одна из квартир на верхнем этаже шестнадцатиэтажки. об этом сообщили в Оперштабе региона.
«В результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже, пострадавших нет. Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили», — сообщили в оперативных службах.
