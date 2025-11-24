Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Многоэтажный дом Новороссийска поврежден беспилотником ВСУ

В Новороссийске дрон атаковал многоэтажный жилой дом
25 ноября 2025 в 01:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Многоквартирный дом поврежден в Новороссийске

Многоквартирный дом поврежден в Новороссийске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новороссийске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате происхождения повреждена одна из квартир на верхнем этаже шестнадцатиэтажки. об этом сообщили в Оперштабе региона.

«В результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже, пострадавших нет. Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили», — сообщили в оперативных службах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал