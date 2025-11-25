Бывший тренер питерского «Динамо» перешел в пермский ХК «Молот»

Виталий Атюшов является чемпионом мира по хоккею Фото: telegram-канал ХК «Молот»

Бывший старший тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург» Виталий Атюшов вошел в тренерский штаб пермской хоккейной команды «Молот». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Перми.

«Тренерский штаб пополнил Виталий Атюшов. Добро пожаловать в „Молот“, Виталий Георгиевич», — указано в telegram-канале пермяков. Специалист присоединяется к команде в разгар сезона Высшей хоккейной лиги. В клубе отметили, что рассчитывают на опыт экс-защитника сборной России.

Атюшов — воспитанник пензенской школы хоккея. Он выступал за «Крылья Советов», «Дизель», «Молот-Прикамье», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».

За время игровой карьеры защитник становился обладателем Кубка Шпенглера (2005 год) и Кубка европейских чемпионов (2008 год). Хоккеист регулярно вызывался в сборную страны. В 2009 году в составе национальной команды выиграл чемпионат мира.