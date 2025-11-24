Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Крыша протекает, трубы неисправны, подвал топит: жильцы аварийного дома из Соликамска направили жалобу в СК

Жильцы аварийного дома из Соликамска направили жалобу Бастрыкину
24 ноября 2025 в 22:57
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В приемную главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина поступило обращение от жильцов аварийного дома в Соликамске Пермского края. Люди пожаловались на нарушение своих жилищных прав, передает пресс-служба ведомства. 

«Кровля здания 1965 года постройки протекает и разрушается, инженерные коммуникации неисправны, подвальные помещения регулярно топит. Несмотря на признание дома аварийным в 2019 году, благоустроенное жилье собственникам квартир еще не предоставили. При этом срок расселения определен на 2031 год», — указано в telegram-канале СКР. 

В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Прикамью Денису Головкину доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Соликамске произошел инцидент с частичным обрушением потолка в одном из домов по улице Володарского. URA.RU уже рассказывало, что указанное здание не значилось в реестре аварийных. Тогда судьбу строения решили в кратчайшие сроки. 

