Крыша протекает, трубы неисправны, подвал топит: жильцы аварийного дома из Соликамска направили жалобу в СК

В приемную главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина поступило обращение от жильцов аварийного дома в Соликамске Пермского края. Люди пожаловались на нарушение своих жилищных прав, передает пресс-служба ведомства.

«Кровля здания 1965 года постройки протекает и разрушается, инженерные коммуникации неисправны, подвальные помещения регулярно топит. Несмотря на признание дома аварийным в 2019 году, благоустроенное жилье собственникам квартир еще не предоставили. При этом срок расселения определен на 2031 год», — указано в telegram-канале СКР.

В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Прикамью Денису Головкину доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

