Происшествия

Мать погибшего на уборке урожая тракториста в Пермском крае получит компенсацию

25 ноября 2025 в 06:31
Прокуратура проверила соблюдение требований охраны труда в фермерском хозяйстве

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Матери тракториста, погибшего во время уборки урожая в Еловском округе Прикамья, по решению суда выплатят компенсацию за моральный вред. Иск в интересах женщины предъявила районная прокуратура, передает пресс-служба краевого ведомства.

«По результатам рассмотрения иска суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию морального вреда. Сумма — 1,5 млн рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Установлено, что из-за несоблюдения требований безопасности при организации работ тракторист попал под работающие детали сельскохозяйственной техники. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

