Мать погибшего на уборке урожая тракториста в Пермском крае получит компенсацию
Прокуратура проверила соблюдение требований охраны труда в фермерском хозяйстве
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Матери тракториста, погибшего во время уборки урожая в Еловском округе Прикамья, по решению суда выплатят компенсацию за моральный вред. Иск в интересах женщины предъявила районная прокуратура, передает пресс-служба краевого ведомства.
«По результатам рассмотрения иска суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию морального вреда. Сумма — 1,5 млн рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Установлено, что из-за несоблюдения требований безопасности при организации работ тракторист попал под работающие детали сельскохозяйственной техники. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!