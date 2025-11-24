Власти Кудымкара ищут желающих получить деньги на создание народной дружины

Организация, которая предоставит народных дружинников, получит от муниципалитета 1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кудымкарском округе Пермского края администрация ищет желающих предоставить муниципалитету народных дружинников для охраны общественного порядка. Власти начали прием заявок от некоммерческих организаций, которые получат субсидию на эти цели. Извещение размещено на сайте администрации.

«В соответствии с постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 01.11.2025 № 01-04-3020 «О проведении конкурсного отбора проектов иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями на предоставление субсидии для проведения мероприятий по организации деятельности народной дружины по охране общественного порядка на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края» администрация извещает о приеме заявок и начале конкурсного отбора проектов на 2026 год. Объем предоставляемой субсидии составляет 1 023 900,00 рублей», — сказано на сайте мэрии.