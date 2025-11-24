Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Власти Кудымкара ищут желающих получить деньги на создание народной дружины

24 ноября 2025 в 19:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Организация, которая предоставит народных дружинников, получит от муниципалитета 1 млн рублей

Организация, которая предоставит народных дружинников, получит от муниципалитета 1 млн рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кудымкарском округе Пермского края администрация ищет желающих предоставить муниципалитету народных дружинников для охраны общественного порядка. Власти начали прием заявок от некоммерческих организаций, которые получат субсидию на эти цели. Извещение размещено на сайте администрации.

«В соответствии с постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 01.11.2025 № 01-04-3020 «О проведении конкурсного отбора проектов иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями на предоставление субсидии для проведения мероприятий по организации деятельности народной дружины по охране общественного порядка на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края» администрация извещает о приеме заявок и начале конкурсного отбора проектов на 2026 год. Объем предоставляемой субсидии составляет 1 023 900,00 рублей», — сказано на сайте мэрии.

Прием заявок проводится с 10 ноября по 9 декабря. Местное издание «Парма-новости» ранее сообщало, что в текущем году народная дружина, сформированная в Кудымкарском округе, отметила свое 10-летие. Численность дружинников, по информации СМИ, составляет 32 человека.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал