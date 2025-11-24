Власти Пермского края планируют повысить взнос за капремонт в 2026 году

Новый размер минимальных платежей будет применен ко всем собственникам помещений в многоквартирных домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского края собираются повысить минимальный взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 2026 года. Эта информация содержится в проекте постановления регионального правительства.

«С 2026 года сумму ежемесячного минимального взноса на капремонт за один квадратный метр планируют поднять до 15,28 рубля. В 2025 году этот показатель остановился на отметке в 14,44 рубля», — указано в документе на сайте ведомства.

Проект сейчас направили на экспертизу. Решение должно вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. Новый размер минимального платежа будет применяться ко всем собственникам помещений в многоквартирных домах, входящих в региональную программу капитального ремонта.

