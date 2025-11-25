В Перми задерживаются рейс до Махачкалы и прибытие самолета из Минеральных Вод

Пассажиров просят следить за корректировкой расписания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту утром 25 ноября задерживается отправление авиарейса до Махачкалы и прибытие борта из Минеральных Вод. Соответствующие изменения внесены в расписание Большого Савино.

«Рейса A4 4028 Пермь — Махачкала. Время вылета по расписанию: 07:35. Расчетное время: 08:15. Рейс А4 6017 Минеральные Воды — Пермь. Время прибытия по расписанию: 06:35. Расчетное время: 07:30», — свидетельствует онлайн-табло. Оба направления обслуживает перевозчик «Азимут».