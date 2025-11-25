Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Перми задерживаются рейс до Махачкалы и прибытие самолета из Минеральных Вод

25 ноября 2025 в 06:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пассажиров просят следить за корректировкой расписания

Пассажиров просят следить за корректировкой расписания

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту утром 25 ноября задерживается отправление авиарейса до Махачкалы и прибытие борта из Минеральных Вод. Соответствующие изменения внесены в расписание Большого Савино.

«Рейса A4 4028 Пермь — Махачкала. Время вылета по расписанию: 07:35. Расчетное время: 08:15. Рейс А4 6017 Минеральные Воды — Пермь. Время прибытия по расписанию: 06:35. Расчетное время: 07:30», — свидетельствует онлайн-табло. Оба направления обслуживает перевозчик «Азимут».

В ночь на вторник юг России был атакован украинскими БПЛА. URA.RU уже рассказывало, что аэропорты региона ввели временные ограничения на полеты в целях безопасности. В Ростовской области есть раненые.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал