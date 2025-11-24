За пост главы Карагая будут бороться действующий мэр и его подчиненный

Василий Нечаев (слева) руководит Карагайским округом с 2020 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Действующий глава Карагайского округа Пермского края Василий Нечаев примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. Конкуренцию ему составит руководитель подведомственного окружной администрации учреждения «Центр обеспечения сельских территорий» (МКУ «ЦОСТ») Вячеслав Югов.

«Документы на участие в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета подали действующий руководитель территории Василий Нечаев, а также директор МКУ „ЦОСТ“ Вячеслав Югов», — пишет краевое издание «Звезда». Конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы развития округа, пройдет 4 декабря.