День гармониста и защиты женщин от насилия: что отмечают 25 ноября

25 ноября в мире отмечают несколько важных праздников. День гармониста, установленный в России в 1980 году, празднуют музыканты. Также в этот день вспоминают о женщинах, ставших жертвами насилия. Православная церковь чтит память Иоанна Милостивого. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

Праздник в России 25 ноября

День гармониста

День гармониста посвящен одному из самых известных русских инструментов. Также в этот день чтят музыкантов, играющих на нем. В России праздник отмечают с 1980 года. Он учрежден по инициативе Российского музыкального общества.

Единого мнения о том, кто придумал этот инструмент, нет. Есть предположение, что гармонь изобрел Христиан Фридрих Людвиг Бушман, живший в Германии в XIX веке. Другие исследователи считают гармонь русским изобретением. Они полагают, что первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 году, и изготовил ее органный мастер Франтишек Киршник из Чехии. Он придумал, как извлекать звук при помощи металлического язычка, колеблющегося под действием воздушного потока.

В 1820 году тульские оружейники Тимофей Воронцов и Иван Сизов собрали первую пятиклапанную гармошку и открыли «Вольно-оружейничью гармонную фабрику». Позже в России появились тульская, саратовская, елецкая, ливенская гармони. Они отличались конструкциями и техникой игры.

Сегодня этот инструмент пользуется популярностью, появляется в экспериментальной музыке, в фолк-роке, в театральных постановках, в современном искусстве. Для гармонистов проводят фестивали и конкурсы.

Международные праздники 25 ноября

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день в 1960 году по распоряжению тогдашнего правителя Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо произошло жестокое убийство трех сестер Мирабаль — известных политических деятелей страны. Женские неправительственные организации стали отмечать эту дату с 1981 года. Генеральная Ассамблея ООН установила дату официального праздника 17 декабря 1999 года.

По данным ООН, каждая третья женщина сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Самой распространенной формой насилия является жестокое обращение со стороны партнера. За последние 10 лет этот показатель не изменился.

В этот день по всему миру организуются акции и митинги, направленные на поддержку жертв насилия. Особое внимание мероприятию уделяется в образовательных и государственных учреждениях. Волонтеры проводят сбор средств в помощь пострадавшим.

День общей теории относительности

25 ноября исполняется 110 лет общей теории относительности. В этот день, в 1915 году, ученый Альберт Эйнштейн представил доклад на заседании Королевской академии наук Пруссии, в котором были изложены уравнения общей теории относительности (ОТО). Эйнштейн работал над теорией с 1907 по 1917 год и изменил понимание людьми времени, пространства и гравитации.

Общая теория относительности легла в основу современных космологических концепций, включая теорию Большого взрыва. В 2015 году научное сообщество добилось значимого прорыва: было впервые зарегистрировано существование гравитационных волн, предсказанных Эйнштейном. Гравитационные волны представляют собой колебания пространства-времени, возникающие вследствие ускорения массивных объектов, например, при столкновении черных дыр.

В соответствии с теорией относительности, в космических спутниках время течет быстрее, чем на Земле, что обусловлено различиями в гравитационном поле и скорости движения.

Православные праздники 25 ноября

День Ивана Милостивого

25 ноября православные вспоминают Иоанна Милостивого. Он родился в VI веке в знатной семье чиновника на Кипре. После того как Иоанн потерял жену и детей, он стал соблюдать строгий пост и оказывать помощь неимущим. Благодаря своим добродетелям он был избран народом на пост патриарха Александрийского.

В Александрии Иоанн раздал все свое имущество нищим, благодаря чему получил прозвище Милостивый. В 619 году персидские войска напали на Александрию, и Иоанн отправился в Константинополь, чтобы добиться от императора Ираклия отправки войска для обороны города. Однако по дороге он заехал в свой родной город Амафунт, где и скончался. В 1249 году останки святого Иоанна были перенесены в Венецию, а некоторые части мощей в настоящее время находятся на Афоне.

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

Церковное предание гласит, что икону Матери «Милостивой» написал сам апостол и евангелист Лука еще при земной жизни Пресвятой Богородицы. Второе название — «Киккская» — икона получила от горы Киккос на Кипре. Там она хранится в монастыре уже почти тысячу лет. Изначально икона находилась в Египте, затем была перевезена в Константинополь.

В XII веке святыня оказалась на Кипре. Легенда гласит, что византийский император Алексей I Комнин был вынужден передать чудотворный образ на остров: после отказа расстаться с иконой тяжелая болезнь поразила сначала его дочь, а затем и самого императора.

«Милостивой» икону прозвали благодаря чудесам, происходившим от образа. К примеру, в летописи Киккского монастыря говорится, что икона четыре раза спасала обитель от пожара. Также известно об исцелении тяжелобольной матери. Помолившись перед иконой, женщина выздоровела за пять дней. В летописи рассказывается, как немой от рождения мужчина, стоя у иконы, заговорил.

Народный праздник 25 ноября — день Ивана Снежного

25 ноября в народе было известно как день Ивана Снежного, поскольку с этого времени обычно начинались регулярные снегопады. Предки верили, что с этой даты зима окончательно вступает в свои права. В деревнях в этот день запрещалось заниматься работой.

Вместо этого устраивали праздничные гуляния, во время которых близкие и родные обменивались подарками в честь наступления зимы. Женщины занимались подготовкой праздничных ужинов, при этом существовало поверье, что если угостить мужа орехами, то он станет более нежным и внимательным.

25 ноября наши предки проводили последние свадьбы в этом году. Далее жениться можно было только после окончания холодов: на Масленицу или в апреле на Красную горку. Незамужние девушки гадали на суженых. В день Ивана Снежного принято раздавать нуждающимся деньги, продукты и теплую одежду. Рекомендуется посетить церковную службу, помолиться Святому Иоанну и покаяться. В это время женщины приступали к вязанию теплых вещей на зиму.

