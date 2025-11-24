Россия и США не будут рассматривать мирный план по Украине от ЕС

Визит европейских лидеров большой командой в Белый дом в августе показал, что лидеры ЕС теряют политический вес, отмечает политолог Сергей Ознобищев Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS

Европейскую альтернативу мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не будут рассматривать ни Россия, ни Соединенные Штаты. Уверенность в этом выразил в интервью URA.RU заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

«Европейские лидеры потеряли свой политический вес — не только по отдельности, но и даже коллективный. И это исторический прецедент. Европейские политики большой командой приезжают в Белый дом, чтобы создать хоть какой-то вес на переговорах с Трампом, и то у них не очень получилось. Такого раньше никогда не было», — говорит политолог.

К обсуждению плана Трампа Европу все же привлекли, потому что эти страны находятся близко к зоне конфликта. А далее Вашингтон будет разговаривать отдельно с каждым из европейских лидеров, и те будут обсуждать, какую выгоду им смогут предложить США в обмен на уступки в украинском вопросе, полагает Ознобищев.

Продолжение после рекламы

«В результате, мнение коллективной Европы в какой-то степени будет учтено в соглашении, но стороной его она не станет. Возможно, европейские политики поучаствуют в последующих договоренностях, например, по гарантиям», — добавил собеседник URA.RU.