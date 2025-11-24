Россия и США не будут рассматривать мирный план по Украине от ЕС
Визит европейских лидеров большой командой в Белый дом в августе показал, что лидеры ЕС теряют политический вес, отмечает политолог Сергей Ознобищев
Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS
Европейскую альтернативу мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не будут рассматривать ни Россия, ни Соединенные Штаты. Уверенность в этом выразил в интервью URA.RU заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
«Европейские лидеры потеряли свой политический вес — не только по отдельности, но и даже коллективный. И это исторический прецедент. Европейские политики большой командой приезжают в Белый дом, чтобы создать хоть какой-то вес на переговорах с Трампом, и то у них не очень получилось. Такого раньше никогда не было», — говорит политолог.
К обсуждению плана Трампа Европу все же привлекли, потому что эти страны находятся близко к зоне конфликта. А далее Вашингтон будет разговаривать отдельно с каждым из европейских лидеров, и те будут обсуждать, какую выгоду им смогут предложить США в обмен на уступки в украинском вопросе, полагает Ознобищев.
«В результате, мнение коллективной Европы в какой-то степени будет учтено в соглашении, но стороной его она не станет. Возможно, европейские политики поучаствуют в последующих договоренностях, например, по гарантиям», — добавил собеседник URA.RU.
Накануне стало известно, что страны Евросоюза в ответ на предложение Трампа представили свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. По данным The Telegraph, инициатива содержит 24 пункта. Часть из них требуют от России уступок, по которым Москва уже не раз давала отрицательный ответ. Например, план ЕС разрешает Украине размещать на своей территории вооруженные силы других стран, снимает ограничения для ВСУ по численности войск и вооружениям, а вопрос участия Киева в НАТО делает предметом договоренности внутри альянса.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
- читатель24 ноября 2025 19:36Правки уже внесены
- Евгений24 ноября 2025 19:27Всё правильно. С другими людьми с этих территорий надо решать проблемы. Это и есть перестройка сознания и сравнений в нашей жизни. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши.