Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Из-за вспышки ОРВИ карантин объявлен в 40 детсадах Пермского края

25 ноября 2025 в 05:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Группы детских садов закрывают из-за циркуляции возбудителей инфекции

Группы детских садов закрывают из-за циркуляции возбудителей инфекции

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 40 дошкольных учреждениях и 22 школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ <...>. В организованных детских коллективах края с 17 по 23 ноября приостановлена работа в 57 группах (40 детсадов) и в 35 классах (22 школы)», — указано на сайте ведомства.

Такие меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения респираторных вирусных инфекций среди детей и подростков. Ранее Роспотребнадзор уже сообщал о значительном росте заболеваемости ОРВИ в Прикамье.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал