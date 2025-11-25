Из-за вспышки ОРВИ карантин объявлен в 40 детсадах Пермского края

Группы детских садов закрывают из-за циркуляции возбудителей инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 40 дошкольных учреждениях и 22 школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ <...>. В организованных детских коллективах края с 17 по 23 ноября приостановлена работа в 57 группах (40 детсадов) и в 35 классах (22 школы)», — указано на сайте ведомства.