Бывших менеджеров пермских стратегических заводов обвинили в хищении и подкупе

В суд направили уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера АО «Химпром» и ООО «Макрос-М» Максима Полюшкина, а также экс-представителя ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Святослава Колмогорцева. Им инкриминируют присвоение 320 млн рублей, принадлежащих «Ависме», а также — совершение деяния, связанного с коммерческим подкупом на 10,1 млн рублей, указано в судебных материалах.

«В Мещанский районный суд Москвы поступило уголовное дело Полюшкина и Колмогорцева. Следствие обвиняет фигурантов в особо крупном мошенничестве и легализации похищенных средств. Полюшкина вдобавок — в коммерческом подкупе в особо крупном размере», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант».

По версии СК — разбирательство велось в Перми с 2017 по 2020 годы — Колмогорцев, занимавший пост начальника отдела материально-технического снабжения березниковского филиала «ВСМПО-Ависма», получил от Полюшкина взятку, превышающую 10 млн рублей. После этого он дезинформировал руководство при определении поставщика жидкого хлора.

В итоге было заключено дополнительное соглашение с ООО «Макрос-М», фактическим руководителем которого являлся Полюшкин. Компания приобретала раствор у производителей по цене, уже включавшей доставку до объектов «Ависмы» в Березники, а затем реализовывала его по более высокой стоимости.