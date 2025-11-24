Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом в Северодонецке (ЛНР). Он вручил землякам награды и показал, как преобразился город. О своей поездке глава региона рассказал в Telegram.

«Посетил братский Северодонецк. Вручил нашими военным, которые отважно защищают Родину в зоне спецоперации, медали „За заслуги перед Пермским краем“. Эта награда — признание их мужества и символ благодарности от лица всех жителей Прикамья», — отметил Махонин. Глава Прикамья также провел рабочую встречу с временным главой Северодонецка Павлом Дреевым, на которой обсудили дальнейшие планы по развитию инфраструктуры города. Махонин отметил, что с момента его прошлого визита в Северодонек, город «сильно преобразился». Губернатор также поблагодарил все жителей Прикамья, которые оказывают помощь подшефному городу в ЛНР.