В зоне СВО погиб боец Леонид Олампиев из Пермского края

25 ноября 2025 в 04:42
Военнослужащего проводили в последний путь 25 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Леонид Олампиев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. На СВО погиб Леонид Олампиев, 02.04.1989 года рождения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим провели 25 ноября. Бойца похоронили на александровском кладбище.

О гибели бойца сообщили власти

Фото: vk.com, Александровск Официально

