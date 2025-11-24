В зоне СВО погиб боец Леонид Олампиев из Пермского края
25 ноября 2025 в 04:42
Военнослужащего проводили в последний путь 25 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Леонид Олампиев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. На СВО погиб Леонид Олампиев, 02.04.1989 года рождения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим провели 25 ноября. Бойца похоронили на александровском кладбище.
О гибели бойца сообщили власти
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
