hh: В 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель

На количество рабочих дней напрямую влияет число праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2026 году в РФ ожидается семь сокращенных рабочих недель. Причиной этого станут праздничные дни, пояснили специалисты платформы hh.ru.

«В 2026 году, согласно производственному календарю, будет семь сокращенных рабочих недель», — рассказали собеседники РИА Новости. По данным аналитиков, первая короткая неделя наступит в феврале.

По данным сервиса, в последний зимний месяц граждане РФ будут отдыхать с 21 по 23 число по случаю Дня защитника Отечества, работать предстоит все четыре дня — с 24 по 27 февраля. В дальнейшем короткие рабочие недели ожидаются в следующие периоды: с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Кроме того, 4 ноября и 31 декабря будут выходными днями. В результате в ноябре рабочая неделя разделится на две части и составит четыре дня, а последняя неделя декабря будет включать всего три рабочих дня.