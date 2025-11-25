hh: В 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель
На количество рабочих дней напрямую влияет число праздников
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В 2026 году в РФ ожидается семь сокращенных рабочих недель. Причиной этого станут праздничные дни, пояснили специалисты платформы hh.ru.
«В 2026 году, согласно производственному календарю, будет семь сокращенных рабочих недель», — рассказали собеседники РИА Новости. По данным аналитиков, первая короткая неделя наступит в феврале.
По данным сервиса, в последний зимний месяц граждане РФ будут отдыхать с 21 по 23 число по случаю Дня защитника Отечества, работать предстоит все четыре дня — с 24 по 27 февраля. В дальнейшем короткие рабочие недели ожидаются в следующие периоды: с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Кроме того, 4 ноября и 31 декабря будут выходными днями. В результате в ноябре рабочая неделя разделится на две части и составит четыре дня, а последняя неделя декабря будет включать всего три рабочих дня.
URA.RU уже объясняло, что следующем году — 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, при этом шестидневных рабочих недель не ожидается, в отличие от 2024 года, когда это случилось трижды. А 2025 году россияне работа шесть дней подряд всего один раз.
