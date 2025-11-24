Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Перми новостройки продают по самым высоким ценам в ПФО

В Перми новостройки подорожали на 3%
24 ноября 2025 в 20:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По стоимости пермские квартиры уступают только нижегородским

По стоимости пермские квартиры уступают только нижегородским

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми с июля по октябрь 2025 года на первичном рынке недвижимости средняя стоимость квадратного метра выросла на 3% до 160 тысяч рублей. Это самая высокая цена в Приволжском федеральном округе после Нижнего Новгорода. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Философт».

«Пермь. Объем продаж в октябре составил 167% относительно июля этого года. Цена за квадрат выросла с 156 тысяч до 160 тысяч рублей (+3%)», — отметили эксперты.

По мнению аналитиков, Перми удалось совместить рост продаж с плавным увеличением цены. Это говорит о здоровом спросе и ограниченном предложении. Эксперты отметили, что рост спроса замечен во всех регионах ПФО, так как осенью рынок всегда оживляется. Но основным драйвером стало снижение ключевой ставки. Дополнительным импульсом оказались обсуждения изменений в программе семейной ипотеки.

Продолжение после рекламы

Вслед за спросом выросла и цена, но не во всех городах ПФО. Самые дорогие квартиры продают в Нижнем Новгороде, где «квадрат» стоит 185 тысяч рублей. На третьем месте по дороговизне идет Уфа — 159 тысяч рублей. Самое бюджетное жилье предлагают в Пензе (107,4 тысяч рублей), Ульяновске (115,3 тысячи рублей) и Волгограде (120,2 тысячи рублей).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал