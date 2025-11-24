В Перми новостройки продают по самым высоким ценам в ПФО

По стоимости пермские квартиры уступают только нижегородским Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми с июля по октябрь 2025 года на первичном рынке недвижимости средняя стоимость квадратного метра выросла на 3% до 160 тысяч рублей. Это самая высокая цена в Приволжском федеральном округе после Нижнего Новгорода. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Философт».

«Пермь. Объем продаж в октябре составил 167% относительно июля этого года. Цена за квадрат выросла с 156 тысяч до 160 тысяч рублей (+3%)», — отметили эксперты.

По мнению аналитиков, Перми удалось совместить рост продаж с плавным увеличением цены. Это говорит о здоровом спросе и ограниченном предложении. Эксперты отметили, что рост спроса замечен во всех регионах ПФО, так как осенью рынок всегда оживляется. Но основным драйвером стало снижение ключевой ставки. Дополнительным импульсом оказались обсуждения изменений в программе семейной ипотеки.

