В Харьковской области ликвидирован командир взвода БПЛА батальона «Волкодавы», который практически полностью состоит из иностранных наемников. Об этом журналистам сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона „Волкодавы“. Ликвидирован командир взвода», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Батальон «Волкодавы» относится к 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он практически целиком состоит из иностранных наемников.

Ранее в Гоптовке был ликвидирован командир расчета беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который отвечал за атаки по территории Белгородской области. Это произошло в начале ноября. Украинская сторона зачастую размещает расчеты БПЛА вблизи границы для увеличения дальности поражения объектов на территории России. До этого также сообщалось, что ВСУ формируют батальон из заключенных для боев под Харьковом, сообщает «Ридус».