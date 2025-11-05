Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Командира расчета, который бил по России, ликвидировали

Уничтожен командир расчета БПЛА ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
05 ноября 2025 в 10:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ликвидирован командир украинских дронов, атаковавших Белгородскую область

Ликвидирован командир украинских дронов, атаковавших Белгородскую область

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Харьковской области ликвидирован командир расчета беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, отвечавший за атаки по территории Белгородской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58-й омпбр, ликвидирован в том числе командир расчета», — заявил собеседник ТАСС. Он уточнил, что украинские операторы БПЛА размещались на границе для увеличения дальности поражения гражданских объектов.

Белгородская область на протяжении длительного времени подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ, которые наносятся как артиллерией, так и беспилотными летательными аппаратами. Украинские операторы БПЛА размещали расчеты непосредственно на границе для увеличения дальности поражения гражданских объектов и мирного населения региона.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал