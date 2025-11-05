Командира расчета, который бил по России, ликвидировали
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Харьковской области ликвидирован командир расчета беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, отвечавший за атаки по территории Белгородской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58-й омпбр, ликвидирован в том числе командир расчета», — заявил собеседник ТАСС. Он уточнил, что украинские операторы БПЛА размещались на границе для увеличения дальности поражения гражданских объектов.
Белгородская область на протяжении длительного времени подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ, которые наносятся как артиллерией, так и беспилотными летательными аппаратами. Украинские операторы БПЛА размещали расчеты непосредственно на границе для увеличения дальности поражения гражданских объектов и мирного населения региона.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
