Нехарактерный для ноября ливень удивил пермских синоптиков

Причиной ливня стала линейная система кучево-дождевых облаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром 25 ноября в Перми наблюдался ливень, который по своим характеристикам напоминал летний. Специалисты в области метеорологии подчеркнули, что такое явление нетипично для конца ноября.

«Причиной ливня стала линейная система кучево-дождевых облаков. Она обычно формируется в более теплое время года», — отметили синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.

Специалисты также рассказали, что в утренние часы 25 ноября территория Пермского края временно оказалась в теплом секторе циклона, который перемещается с центра Европейской части России в сторону Полярного Урала. В настоящее время осадки зафиксированы в западных и северных районах края — там идет снег и переохлажденный дождь, наблюдается слабый гололед.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Чердыни — 7 миллиметров, при этом с начала ноября там уже выпало 115 миллиметров осадков, что составляет 160 % от месячной нормы. В Коми-Пермяцком округе количество осадков составило 3–5 миллиметров, там образовался снежный покров, который, вероятно, растает в ближайшее время. На юге края температура воздуха повысилась до +4 °C.