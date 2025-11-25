Нехарактерный для ноября ливень удивил пермских синоптиков
Причиной ливня стала линейная система кучево-дождевых облаков
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Утром 25 ноября в Перми наблюдался ливень, который по своим характеристикам напоминал летний. Специалисты в области метеорологии подчеркнули, что такое явление нетипично для конца ноября.
«Причиной ливня стала линейная система кучево-дождевых облаков. Она обычно формируется в более теплое время года», — отметили синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Специалисты также рассказали, что в утренние часы 25 ноября территория Пермского края временно оказалась в теплом секторе циклона, который перемещается с центра Европейской части России в сторону Полярного Урала. В настоящее время осадки зафиксированы в западных и северных районах края — там идет снег и переохлажденный дождь, наблюдается слабый гололед.
Наибольшее количество осадков зафиксировано в Чердыни — 7 миллиметров, при этом с начала ноября там уже выпало 115 миллиметров осадков, что составляет 160 % от месячной нормы. В Коми-Пермяцком округе количество осадков составило 3–5 миллиметров, там образовался снежный покров, который, вероятно, растает в ближайшее время. На юге края температура воздуха повысилась до +4 °C.
В течение дня осадки прогнозируются на большей части территории края. В южной и центральной частях ожидаются кратковременные ливневые дожди на холодном фронте, тогда как в северных и восточных районах количество осадков будет более значительным. В Перми днем во вторник температура воздуха может достигнуть +4 °C, по краю — от +1 °C до +6 °C, однако к вечеру ожидается понижение температуры до 0 °C… −2 °C в тылу циклона. После оттепели снежный покров в центральной части края в основном растает, но сохранится на севере и в горной местности, где даже возможно его увеличение.
