За пост главы пермской Кишерти поборются два кандидата
Представление программ развития на заседании думы состоится 27 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) определились претенденты на должность главы территории. По результатам работы конкурсной комиссии к участию в выборах допущены два кандидата.
«Это нынешняя глава округа Наталья Колобова и Оксана Кобякова. Она занимает должность начальника управления экономики администрации округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании думы. Оно состоится 27 ноября. После этого депутаты примут решение о том, кто займет пост главы территории.
