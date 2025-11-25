За пост главы пермской Кишерти поборются два кандидата

В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) определились претенденты на должность главы территории. По результатам работы конкурсной комиссии к участию в выборах допущены два кандидата.

Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании думы. Оно состоится 27 ноября. После этого депутаты примут решение о том, кто займет пост главы территории.