Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

За пост главы пермской Кишерти поборются два кандидата

В Кишерти Пермского края определились с кандидатами на пост главы территории
25 ноября 2025 в 12:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Представление программ развития на заседании думы состоится 27 ноября

Представление программ развития на заседании думы состоится 27 ноября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) определились претенденты на должность главы территории. По результатам работы конкурсной комиссии к участию в выборах допущены два кандидата.

«Это нынешняя глава округа Наталья Колобова и Оксана Кобякова. Она занимает должность начальника управления экономики администрации округа», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании думы. Оно состоится 27 ноября. После этого депутаты примут решение о том, кто займет пост главы территории.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал