В Пермском крае школы усилили охрану из-за угрозы теракта

В Нытвенском округе Пермского края 25 ноября в связи с информацией об угрозе теракта введены дополнительные меры безопасности в школах. При этом учебная деятельность продолжается в штатном режиме. Администрация округа призывает местных жителей сохранять спокойствие.

«Правоохранительные органы проводят проверку сведений о возможных террористических актах в учебных заведениях Нытвенского округа, которые распространились в социальных сетях. В частности, проведено обследование помещений на предмет наличия посторонних предметов», — пишет местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».