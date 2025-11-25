Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В Пермском крае школы усилили охрану из-за угрозы теракта

В Нытвенском округе Прикамья из-за угрозы теракта усилили охрану школ
25 ноября 2025 в 11:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При этом учебная деятельность в школах продолжается в штатном режиме

При этом учебная деятельность в школах продолжается в штатном режиме

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нытвенском округе Пермского края 25 ноября в связи с информацией об угрозе теракта введены дополнительные меры безопасности в школах. При этом учебная деятельность продолжается в штатном режиме. Администрация округа призывает местных жителей сохранять спокойствие.

«Правоохранительные органы проводят проверку сведений о возможных террористических актах в учебных заведениях Нытвенского округа, которые распространились в социальных сетях. В частности, проведено обследование помещений на предмет наличия посторонних предметов», — пишет местная мэрия в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, осуществлен осмотр территорий школ по периметру, ужесточены правила пропуска на территорию учебных заведений, усилен контроль за работой систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, телефонной связи и электроснабжения. Также проведены дополнительные инструктажи с педагогическим составом и учащимися по вопросам антитеррористической безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал