Пермский вуз получит крупный грант на развитие науки и подготовку специалистов

Пермский вуз получит 400 млн рублей из федерального бюджета
25 ноября 2025 в 12:18
Деньги выделяются в рамках программы «Приоритет-2030»

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На заседании совета, которое возглавил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, было принято решение о предоставлении финансовой поддержки ПНИПУ. Ее размер составит примерно 400 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы «Приоритет-2030».

«Программа охватывает 106 высших учебных заведений страны. Средства, предоставляемые вузам, могут использоваться для различных целей. В частности, для выплат, стимулирующих работу профессорско-преподавательского состава, модернизации университетской инфраструктуры, закупки современного оборудования, привлечения ведущих мировых исследователей и организации научных мероприятий», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермского Политеха. 

В 2025 году из регионального бюджета вузу уже было выделено суммарно 150 млн рублей. Эти средства направлены на оснащение лабораторий необходимым научно-исследовательским оборудованием, проведение научных работ и подготовку квалифицированных специалистов.

